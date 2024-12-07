Джексон – о причёске Кукурельи: «Я не понимаю, что это такое»

Нападающий «Челси» Николас Джексон не в восторге от причёски своего одноклубника Марка Кукурельи.

Отвечая на вопрос об испанце, 23-летний форвард «синих» признался, что не понимает его стиль.

«Я не понимаю, что это. Серьёзно, это так плохо, так плохо. Ему постоянно приходится заправлять волосы за уши. Когда-то у меня были дреды, и играть с ними было так неудобно», – заявил в беседе со Sky Sports сенегалец.

Николас Джексон перебрался в «Челси» летом 2023 года из «Вильярреала». Марк Кукурелья пополнил ряды лондонцев годом раньше – его приобрели у «Брайтона».

8 декабря «Челси» сыграет против «Тоттенхэма». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.