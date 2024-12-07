Известны перспективы Антони в «Манчестер Юнайтед» при Амориме

Будущее вингера Антони в «Манчестер Юнайтед» остаётся неопределённым.

Внутри клуба отмечают улучшение игровой формы бразильца под руководством нового главного тренера Рубена Аморима, однако вероятность скорого ухода игрока по-прежнему довольно велика. По сведениям инсайдера Флориана Плеттенберга, Антони остаётся одним из кандидатов на продажу – в «Манчестер Юнайтед» готовы рассмотреть предложения по нему уже в январе. Средства, вырученные от расставания с 24-летним футболистом, руководство «красных дьяволов» могло бы вложить в новые подписания.

Стоимость Антони оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро. Контракт рассчитан до 2027 года.