Тренер «Челси» Мареска: «Я работаю часами, чтобы понять, как помочь игрокам»

Рулевой лондонского «Челси» Энцо Мареска поведал о работе над мелкими деталями на тренировках.

«Синие» проводят успешный сезон под руководством итальянца: после 14 туров Премьер-лиги команда располагается на второй позиции в турнирной таблице с 28 набранными очками.

«Я трачу много часов, чтобы понять, как можно помочь нашим игрокам. Мы проводим дополнительные занятия, пересматриваем матчи.

У меня есть четыре-пять ассистентов, которые продумывают различные детали: в каких зонах лучше контролировать мяч, какую ногу следует задействовать в конкретных эпизодах», – рассказал Мареска в преддверии матча против «Тоттенхэма», который состоится в воскресенье.