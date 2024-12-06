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Де Кетеларе – лишь третий игрок топ-5 лиг, оформивший 15+15 в 2024 году

06 Декабря 2024 • 23:29 Комментировать
Аталанта
1:1
Милан
1 1.97 X 3.70 2 3.85
2-й тайм

Полузащитник «Аталанты» Шарль де Кетеларе прекрасно проводит текущий календарный год.

В проходящем сейчас матче Серии А бельгиец поразил ворота своей прежней команды – «Милана». 23-летний игрок открыл счёт в поединке уже на 12-й минуте. Как информирует Opta, де Кетеларе – лишь третий игрок пяти ведущих европейских лиг, достигший показателя в 15 забитых голов и 15 результативных действий в 2024 году во всех турнирах. Сейчас у лидера бергамасков 15 точных ударов и 16 ассистов.

До Шарля де Кетеларе эта отметка покорилась только Мохамеду Салаху из «Ливерпуля» (24+18) и Коулу Палмеру из «Челси» (26+15).

Следить за событиями матча «Аталанта» – «Милан» можно на сайте LiveResult.ru, где проходит текстовая трансляция.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Аталанта Мохамед Салах Коул Палмер Шарль де Кетеларе ещё теги

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