Мареска рассказал, в чём прибавил Энцо Фернандес

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска отметил прогресс полузащитника Энцо Фернандеса в некоторых игровых аспектах.

Аргентинец не всегда выходит в стартовом составе «синих», однако, по мнению итальянского наставника, в его игре наблюдаются улучшения.

«Фернандес заметно прибавляет в плане понимания игры и выборе позиции. Теперь он подключается в штрафную площадь. Это то, чего мы ждём от атакующих игроков. Энцо ещё может прибавить во многом, он на правильном пути», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо слова Марески.

В воскресенье «Челси» сыграет на выезде против «Тоттенхэма» в поединке 15-го тура Премьер-лиги.