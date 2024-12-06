Нападающий «Ньюкасла» Александр Исак остаётся трансферной целью грандов Английской премьер-лиги.

«Синие» намерены усилить атаку и обозначили шведа в качестве приоритетной опции на рынке. Как докладывает Transfer News Live со ссылкой на Fichajes, «Челси» готов выложить за Исака 100 млн евро. Интерес к 25-летнему футболисту также давно приписывается другому лондонскому клубу – «Арсеналу».

Текущая стоимость Александра Исака, по версии экспертов портала Transfermarkt, составляет 75 млн евро. В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии игрок отметился пятью забитыми голами и тремя результативными передачами, проведя 12 матчей за «сорок».