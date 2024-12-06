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«Барселона» выбирает замену Левандовски из трёх звёздных форвардов слухи

06 Декабря 2024 • 22:11 Комментировать
Бетис
...
Барселона
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Через 19 ч. 27 мин.

В «Барселоне» изучают варианты долгосрочной замены нападающему Роберту Левандовски.

Польский футболист вряд ли покинет ряды «сине-гранатовых» следующим летом, однако его уход после истечения контракта в 2026 году считается вполне вероятным. Как информирует Marca, «Барселона» рассматривает на замену Левандовски трёх кандидатов: речь об Эрлинге Холанне («Манчестер Сити»), Викторе Дьёкереше («Спортинг» Лиссабон) и Джонатане Дэвиде («Лилль»).

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Холанна в 200 млн евро, Дьёкереша – в 70 млн, Дэвида – в 45 млн. Последний станет свободным агентом по окончании текущего сезона.

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