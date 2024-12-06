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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Безумные слухи: «Реал» может подписать двух звёзд АПЛ слухи

06 Декабря 2024 • 21:12 Комментировать

В мире футбольных слухов временами появляется просто безумная информация. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Fichajes, «Реал» всерьёз рассматривает возможности подписания сразу двух звёздных форвардов из Английской премьер-лиги. Речь идёт о Мохамеде Салахе из «Ливерпуля» и Хын Мин Соне из «Тоттенхэма».

По данным источника, «Реал» может подписать Салаха и Сона в том случае, если они станут свободными агентами ближайшим летом. Действующие контракты игроков рассчитаны до конца сезона.  

В «Реале» сейчас хватает топ-нападающих, и поверить в подписание ещё сразу двух игроков очень сложно.

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