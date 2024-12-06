Агент Дэвиса отменил встречу с «Баварией» – он выслушает «Манчестер Юнайтед» и «Реал»

Будущее левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса остаётся неопределённым, а потому – обсуждаемым. Как сообщает в социальных сетях известный журналист Кристиан Фальк, агент 24-летнего Дэвиса Ник Хаус был огорчён ходом переговоров с «Баварией» о продлении контракта. Переговоры проходили по видеосвязи, но директор Макс Эберль не участвовал в процессе. Это удивило сторону футболиста.

В итоге Хаус отменил поездку в Мюнхен на очную встречу с «Баварией». Теперь агент планирует в январе выслушать предложения от «Манчестер Юнайтед» и «Реала».

Действующий контракт Альфонсо Дэвиса с «Баварией» рассчитан до завершения сезона 2024/2025.