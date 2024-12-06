Постекоглу: «Болельщики не за меня – они за «Тоттенхэм»

Наставник «Тоттенхэма» Анге Постекоглу дал новый комментарий по поводу претензий со стороны болельщиков.

«Болельщики не за меня – они за «Тоттенхэм». Мне неинтересно, кто за меня. Вчера вечером болельщики были недовольны тем, что они увидели. Они чувствовали, что им нужна обратная связь. Я принял обратную связь к сведению, и мы движемся дальше.

У меня, как я уже говорил, нет никакого послания для болельщиков. Я здесь, я буду бороться за то, чтобы клуб был успешным. Ничего не изменилось. Внутренние или внешние сомнения только укрепляют мою решимость делать всё правильно», - сказал Постекоглу журналистам.

В воскресенье, 8 декабря, «Тоттенхэм» примет «Челси».