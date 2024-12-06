Постекоглу дал комментарий перед дерби с «Челси» в АПЛ

Наставник «Тоттенхэма» Анге Постекоглу дал комментарий о ближайшем матче Английской премьер-лиги против «Челси».

«Мы хорошо выступали против команд из верхней части таблицы – не просто побеждали, но и играли очень хорошо. Будь то «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» или «Астон Вилла». Но это не отменяет того, что произошло вчера вечером [поражение от «Борнмута»]. Нам нужно это решить. В воскресенье нас ждёт большая игра.

«Челси» идёт очень хорошо. Они сейчас в хорошей форме, у них хороший состав. Против них всегда сложно, но мы сыграем дома. Нам нужно убедиться, что мы сыграем так, как и в прошлых больших матчах», - сказал Постекоглу на пресс-конференции.