Мареска ответил, борется ли «Челси» за титул АПЛ

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска в очередной раз ответил на вопрос, борется ли его команда за чемпионский титул Премьер-лиги. На текущий момент «пенсионеры» занимают в турнирной таблице второе место, отставая от «Ливерпуля» на семь очков.

«Мне нечего добавить к тому, что я уже говорил. Я не думаю, что мы готовы конкурировать с «Арсеналом», «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Нам нужно сделать ещё многое, а не просто забивать голы. Мы не думаем о том, что будет в апреле или мае. Ещё слишком рано. В футболе всё может быстро измениться», - сказал Мареска на пресс-конференции.

«Челси» в воскресенье проведёт гостевой матч АПЛ против «Тоттенхэма».