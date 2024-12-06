Артета: «Мы хотим быть королями всего, а не только угловых»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о стандартах в исполнении своей команды. В минувшую среду именно стандартные положения принесли лондонцам уверенную победу над «Манчестер Юнайтед» - 2:0.

«Мы хотим быть королями всего: при подаче со штрафных — лучшими в мире, при прессинге — лучшими в мире, при атаке на открытых пространствах — лучшими в мире. У нас должен быть лучший стадион с лучшей атмосферой. Быть лучшими во всём. С лучшей академией, лучшими из лучших. Нанимать лучших игроков, лучших тренеров — вот наша цель», - делится Артета для ВВС.

В грядущие выходные «Арсеналу» предстоит сыграть против «Фулхэма» в гостях. Поединок запланирован на воскресенье, 8 декабря. Отставание «канониров» от первого места – семь баллов.