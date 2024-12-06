Мареска: «Челси» опережает мои ожидания»

Наставник «Челси» Энцо Мареска высказался о прогрессе команды. На текущий момент лондонцы располагаются на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Если брать очки и то, как мы хотим играть с мячом и без него, я был уверен, что мы добьёмся этого, но не так рано. Мы ещё многое можем сделать лучше в обоих компонентах – в атаке и в обороне. Но мы опережаем мои ожидания. Это потому, что футболисты играют фантастически. Мы сосредоточены и каждый день думаем о том, как сделать игроков лучше», - сказал Мареска журналистам.

От лидирующего в АПЛ «Ливерпуля» «Челси» сейчас отстаёт на семь очков.