Экс-судья АПЛ рассказал, как один звонок Клоппа изменил судейство

Джонатан Мосс после завершения судейской карьеры в Премьер-лиге в конце сезона 2021/2022 принялся работать в PGMOL. Речь об организации, отвечающей за судейство в Англии. Мосс рассказал, как в августе 2022 года ему позвонил тогдашний тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

«Я взял трубку, там был голос Клоппа. Он сказал, что хочет поговорить о субботней игре, потому что чувствовал, что Фирмино мало получал мяч. Он сказал: «Ваш судья постоянно мешал ему. Каждый раз Энди Мэдли появлялся как призрак, и пас не проходил».

Энди занимал позицию, которую я ожидал, но это мешало стилю игры «Ливерпуля». Для меня это был переломный момент. Мы отправили это судье и всем наблюдателям. И в тот момент мы решили, что нам нужны аналитики. То, как мы судим, должно было измениться. Нам нужна была такая информация», - сказал Мосс The Athletic.