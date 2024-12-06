Слот высказался о дерби: «Нам нужно быть агрессивными с умом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал комментарий перед первым мерсисайдским дерби в своей карьере.

«Это будет особенный матч для всех – для болельщиков, для игроков, для тренеров. Больше всего мы думаем о результате. Мы знаем, что должны быть готовы к игре с сильной командой. Фанаты будут шуметь. Мы должны быть готовы ко всему.

Нам нужно быть агрессивными с умом. Я смотрел матч прошлого сезона – тогда «Ливерпуль» много нарушал правила. «Эвертон» создаёт угрозы на стандартах, поэтому ненужные штрафные удары допускать неразумно. Мы хотим быть агрессивными, но сосредоточенными и грамотными», - сказал Слот журналистам.