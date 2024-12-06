Гвардиола ответил на вопрос о будущем де Брёйне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий на тему будущего Кевина де Брёйне. Как известно, действующий контракт бельгийского полузащитника рассчитан до конца сезона 2024/2025.

«Я в этом не участвую [в переговорах по контракту]. То наследие, которое оставил де Брёйне, останется в клубе навсегда. Конечно, ситуация непростая с учётом момента, который переживает клуб. Когда придёт время, мы должны найти лучшее решение», - сказал Гвардиола журналистам на пресс-конференции.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт в субботу, 7 декабря, - против «Кристал Пэлас» на выезде.