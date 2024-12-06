Мареска высказался о свисте фанатов в адрес Постекоглу

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу начал сталкиваться со свистом фанатов в свой адрес. Комментарий на этот счёт дал наставник «Челси» Энцо Мареска.

«Это не что-то новое. Отношение фанатов зависит от результатов и ситуации. Нельзя сказать, справедливо это или нет. Такова наша работа», - сказал Мареска журналистам на пресс-конференции.

В воскресенье «Тоттенхэм» и «Челси» пересекутся в лондонском дерби. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:30 по московскому времени. «Челси» сейчас занимает в турнирной таблице Премьер-лиги второе место, а «Тоттенхэм» - десятое.