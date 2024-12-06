Гвардиола пытался наброситься на фаната на улице

В социальных сетях появилось резонансное видео с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Утверждается, что видео было снято после недавнего поражения «горожан» от «Ливерпуля» (0:2). Автор видео снимал, как Гвардиола идёт по улице в сопровождении охраны. Когда тренер был близко, оператор бросил в его адрес какую-то фразу. Разобрать в точности слова сложно – в социальных сетях встречаются разные интерпретации – от «К чёрту тебя, ты проиграл!» до «Ты что, потерялся?»

Гвардиола развернулся и пытался наброситься на фаната, но охранники начали сдерживать тренера и успокаивать. В общем, до физического столкновения дело не дошло. При этом Гвардиола рвался в бой и что-то выкрикивал в ответ.

Как известно, после поражения от «Ливерпуля» серия «Манчестер Сити» без побед достигла семи матчей. «Горожане» уже прервали эту серию, обыграв на днях «Ноттингем Форест» (3:0).