Артета ответил на слова Бербатова, сравнившего «Арсенал» со «Сток Сити»

«Арсенал» на неделе обыграл в Премьер-лиге «Манчестер Сити» со счётом 2:0. Оба гола «канониры» забили после угловых ударов. Известный в прошлом футболист Димитар Бербатов даже назвал лондонскую команду новым «Сток Сити». Рулевой «Арсенала» Микель Артета отреагировал на такое сравнение.

«Я прекрасно понял, что имел в виду Бербатов. Мы воспринимаем это как большой комплимент, ведь «Сток Сити» был хорош в этом компоненте», - сказал Артета на пресс-конференции.

Ближайший матч «Арсенал» проведёт в воскресенье, 8 декабря. Команда Микеля Артеты будет играть против «Фулхэма» на выезде. Игра стартует в 17:00 по московскому времени.