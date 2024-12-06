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Артета ответил на слова Бербатова, сравнившего «Арсенал» со «Сток Сити»

06 Декабря 2024 • 18:22 Комментировать (1)
Фулхэм
...
Арсенал
1 5.30 X 4.30 2 1.58
08.12 17:00

«Арсенал» на неделе обыграл в Премьер-лиге «Манчестер Сити» со счётом 2:0. Оба гола «канониры» забили после угловых ударов. Известный в прошлом футболист Димитар Бербатов даже назвал лондонскую команду новым «Сток Сити». Рулевой «Арсенала» Микель Артета отреагировал на такое сравнение.

«Я прекрасно понял, что имел в виду Бербатов. Мы воспринимаем это как большой комплимент, ведь «Сток Сити» был хорош в этом компоненте», - сказал Артета на пресс-конференции.

Ближайший матч «Арсенал» проведёт в воскресенье, 8 декабря. Команда Микеля Артеты будет играть против «Фулхэма» на выезде. Игра стартует в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сток Сити Димитар Бербатов Арсенал Лондон Микель Артета ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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redwhite1959
06 Декабря 2024 в 19:05
"Арсенал" на неделе обыграл "Манчестер Юнайтед"!
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