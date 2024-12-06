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«Спас нам очко»: Слот высказался об ошибке Келлехера

06 Декабря 2024 • 18:16 Комментировать (1)
Эвертон
...
Ливерпуль
1 7.00 X 4.60 2 1.45
Через 20 ч. 11 мин.

На неделе «Ливерпуль» сыграл вничью с «Ньюкаслом» со счётом 3:3. В концовке голкипер «красных» Каомхин Келлехер допустил ошибку, в результате которой «сороки» смогли сравнять счёт. Комментарий о вратаре дал главный тренер команды Арне Слот.

«Келлехер спас нам очко, потому что если бы мы проигрывали 0:2, нам было бы ещё сложнее отыграться. Если вы вратарь, вашу ошибку сложно кому-то исправить. Келлехер помогал нам. К сожалению, мы просто не смогли помочь ему. Он разочарован из-за потери очков, как и остальные, но с ним всё в порядке. Он готовится к завтрашней игре с уверенностью», - сказал Слот журналистам.

В субботу, 7 декабря, «Ливерпуль» сыграет в гостях у «Эвертона».

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