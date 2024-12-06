«Ливерпуль» изучает возможности по усилению состава команды. По завершению сезона из мерсисайдского клуба может уйти Мохамед Салах, поэтому «красные» следят за рынком вингеров.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Fichajes, на радаре «Ливерпуля» находится бывший футболист «Манчестер Сити» Лерой Сане. Мерсисайдцы могут сделать предложение 28-летнему вингеру, если он станет свободным агентом.

Действующий контракт Лероя Сане с «Баварией» рассчитан до конца сезона 2024/2025. Ранее появлялась информация о желании мюнхенского клуба сохранить Сане, продлив с ним трудовой договор.