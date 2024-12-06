Слот назвал трёх игроков «Ливерпуля», которые близки к возвращению

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот в ходе пятничной пресс-конференции дал комментарий по поводу кадровой ситуации в команде.

«Алиссон ещё не готов играть, но скоро будет готов. Диогу Жота и Федерико Кьеза тоже близки к возвращению. Остальные травмированные немного отстают», - сказал Слот журналистам.

В субботу, 7 декабря, «Ливерпуль» в Премьер-лиге проведёт гостевое дерби против «Эвертона». Игра на «Гудисон Парк» стартует в 15:30 по московскому времени.

«Ливерпуль» является лидером Английской премьер-лиге. Ближайший преследователь отстаёт от мерсисайдцев на семь очков.