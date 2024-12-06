Канчельскис хочет посетить базу «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с представителями СМИ поведал о возможном визите на тренировочную базу «красных дьяволов».

«Собираюсь посетить. Но нужно смотреть по занятости. Сейчас, может, новая работа появится - и еще меньше времени будет. А так, если смогу поехать - можно будет это обсудить», - цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Канчельскис защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. Вместе с манкунианцами он дважды становился чемпионом АПЛ.

По итогам 14 туров текущего сезона Премьер-лиги «МЮ» с 19 очками занимает 13-е место в таблице.