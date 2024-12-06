Лопетеги обратился к фанатам на фоне слухов

Поговаривают, что Хулен Лопетеги в ближайшее время может быть уволен с должности главного тренера «Вест Хэма». Руководители клуба недовольны результатами – команда занимает лишь 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. На фоне слухов Лопетеги обратился к болельщикам «молотобойцев».

«Сообщение болельщикам? Во-первых, спасибо за поддержку. Во-вторых, мы собираемся исправить ситуацию. Я уверен, что фанатам не нужны никакие сообщения, чтобы они поддерживали команду. Фанаты остаются с нами, их поддержка и энергия позитивно влияет на настрой игроков», - сказал Лопетеги на пресс-конференции.

В понедельник, 9 декабря, «Вест Хэм» сыграет против «Вулверхэмптона».