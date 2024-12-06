Гвардиола высказался о Грилише

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о Джеке Грилише, которого в последней игре против «Ноттингем Форест» он использовал как центрального полузащитника.

«У Грилиша есть качества, чтобы играть в центре. В «Астон Вилле» он играл больше слева, левым вингером, а здесь у него больше фиксированная позиция, он больше оказывается в центре. Грилиш может прекрасно адаптироваться на обеих позициях», - сказал Гвардиола журналистам.

В субботу, 7 декабря, «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Кристал Пэлас». Игра стартует в 18:00 по московскому времени.