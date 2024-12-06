Аморим: «Мы находимся в процессе изучения игроков»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим в ходе пятничной пресс-конференции заявил, что он примерно знает, какой у него оптимальный стартовый состав на текущий момент. В то же время специалист отметил, что ещё изучает игроков.

«У нас есть идея, но у нас есть проблемы с игроками, которые возвращаются без подготовки. По этой причине нам нужно управлять нагрузкой. Например, Бруну Фернандеш немного устал в концовке игры против «Арсенала». Но мы знаем, что он хорошо восстановился. А вот Угарте нужно чуть больше времени, я его знаю уже давно.

Мы находимся в процессе изучения игроков. Но да, мы приближаемся к своим идеям», - сказал Аморим журналистам.