Мареска: «Миша Мудрик ещё болен»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска дал комментарий по поводу кадровой ситуации в команде.

«Рис Джеймс и Уэсли Фофана постепенно восстанавливаются. Но, как мы уже говорили на днях, это вопрос нескольких недель. Они всё ещё далеки от возвращения. Миша Мудрик ещё болен. Остальные в порядке», - сказал Мареска журналистам на пресс-конференции.

Ближайший матч «Челси» проведёт в воскресенье, 8 декабря. Команда Энцо Марески будет играть против «Тоттенхэма» на выезде. Игра стартует в 19:30 по московскому времени.

На текущий момент «Челси» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.