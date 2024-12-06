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Мареска: «Миша Мудрик ещё болен»

06 Декабря 2024 • 17:26 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
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08.12 19:30

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска дал комментарий по поводу кадровой ситуации в команде.

«Рис Джеймс и Уэсли Фофана постепенно восстанавливаются. Но, как мы уже говорили на днях, это вопрос нескольких недель. Они всё ещё далеки от возвращения. Миша Мудрик ещё болен. Остальные в порядке», - сказал Мареска журналистам на пресс-конференции.

Ближайший матч «Челси» проведёт в воскресенье, 8 декабря. Команда Энцо Марески будет играть против «Тоттенхэма» на выезде. Игра стартует в 19:30 по московскому времени.

На текущий момент «Челси» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Энцо Мареска Рис Джеймс Уэсли Фофана Михаил Мудрик ещё теги

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ТОТТЕНХЭМ ЧЕЛСИ
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