Президент «ПСЖ»: «Мне нравится Салах»

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи снова ответил на вопрос по поводу слухов, которые связывают клуб с нападающим Мохамедом Салахом из «Ливерпуля».

«Мне нравится Салах, в том числе и потому, что он родом из нашей части света. Честно говоря, я очень горжусь им за то, что он сделал в Премьер-лиге с «Ливерпулем». Я испытываю большое уважение к нему и к «Ливерпулю». Поэтому мы никогда не разговаривали с ним. У него есть действующий контракт, и мы это уважаем», - цитирует аль-Хелаифи портал Goal.

Действующий контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до конца сезона 2024/2025. Если в ближайшие недели соглашение не будет продлено, то с 1 января Салах получит возможность вести переговоры с иностранными клубами и даже подписать предварительный контракт.

Президент «ПСЖ» ответил на слухи о Салахе