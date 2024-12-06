Нападающий Винисиус Жуниор остаётся героем трансферных слухов. Как сообщает El Gol Digital, ссылаясь на журналиста Франсуа Гальярдо, звёздный бразилец решил уходить из «Реала» следующим летом.

Отмечается, что интерес к Винисиусу проявляют два европейских топ-клуба – «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

В то же время в заметке говорится о том, что «Реал» не планирует сдаваться. В мадридском клубе готовят для 24-летнего Винисиуса предложение по новому контракту, надеясь, что оно будет подписано. Действующий договор рассчитан до середины 2027 года.

Ранее появлялась информация о том, что «Реал» продаст Винисиуса только при одном условии.