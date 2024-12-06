Моуринью – о словах Гвардиолы: «Я выиграл трофеи честным путём, а не имея 150 судебных исков»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью отреагировал на слова наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Гвардиола сказал, что я выиграл три трофея, а он шесть? Но я выигрывал их честным путём. Если я проигрываю, то просто поздравляю меня с тем, что он лучше меня. Я бы не хотел побеждать, имея 150 судебных исков», - цитирует Моуринью Sporx.

Напомним, что относительно «Манчестер Сити» проводятся слушания о 115 различных нарушений финансовых правил. Ожидается, что о решении будет объявлено в феврале.

«Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, отставая от лидера на девять очков.