Роналдо: «Мессиньо станет звездой мирового масштаба»

Легендарный бразильский футболист Роналдо высказался о молодом вингере «Палмейраса» Эстеване Виллиане.

«Он скоро станет звездой мирового масштаба. Это очень перспективный футболист, ему всего 17 лет. Я думаю, что на клубном чемпионате мира он сыграет за «Палмейрас», а затем присоединится к «Челси», - цитирует Роналдо GiveMeSport.

Интерес к Мессиньо проявляли сразу несколько европейских топ-клубов, но бразилец принял решение перейти в «Челси». В июне было объявлено о договорённости между клубами, а сам переход состоится летом следующего года, сумма трансфера составит 34 миллиона евро, но может вырасти до 60 из-за бонусов.