Вальверде на третьем месте, Силва – второй: Назван лучший центральный полузащитник

Аналитики портала FourFourTwo сформировали список лучших центральных полузащитников мирового футбола. На первом месте в нем находится игрок каталонской «Барселоны» Педри.

Вторую позицию в рейтинге занял полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва. Тройку замкнул хавбек мадридского «Реала» Федерико Вальверде.

Далее в рейтинге места расположились следующим образом: Алексис Макаллистер («Ливерпуль»), Никола Барелла («Интер»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Гранит Джака («Байер»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Гави («Барселона»), Кёртис Джонс («Ливерпуль»).