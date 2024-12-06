У де Брёйне есть 11 вариантов для ухода из «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» может расстаться с бельгийским полузащитником Кевином де Брёйне. Трудовое соглашение футболиста с «горожанами» истекает летом следующего года.

Как информирует The Telegraph, звездный хавбек может продолжить карьеру в одном из клубов, принадлежащих холдингу City Football Group. Таким образом, де Брёйне может продолжить карьеру в следующих командах: «Мельбурн Сити», «Нью-Йорк Сити», «Мумбаи Сити», «Монтевидео Сити Торке», «Труа», «Ломмель», «Палермо» и «Баия». У холдинга также есть доли в «Жироне», «Шэньчжэнь» и «Йокогама Ф-Маринос».

В текущем сезоне АПЛ Кевин поучаствовал в восьми встречах, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.