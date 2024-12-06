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Куртуа - второй, Мамардашвили - десятый: Назван лучший вратарь мира

06 Декабря 2024 • 13:05 Комментировать

Эксперты британского портала FourFourTwo опубликовали рейтинг лучших голкиперов мира на сегодняшний день. Первую строчку в представленном списке занял бразилец Алиссон Бекер, выступающий за «Ливерпуль».

На втором месте расположился представитель мадридского «Реала» Тибо Куртуа. Тройку лучших вратарей мирового футбола замкнул еще один бразильский вратарь Эдерсон Мораес, играющий за «Манчестер Сити».

В топ-10 также попали: Давид Райя («Арсенал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Майк Меньян («Милан»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Унай Симон («Атлетик») и Георгий Мамардашвили («Валенсия»).

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Евро-Футбол.Ру,
Мануэль Нойер Тибо Куртуа Эдерсон Мораес Алиссон Бекер Георгий Мамардашвили ещё теги
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