Постекоглу: «У нас нет понимания некоторых вещей»

Наставник «Тоттенхэма» Анге Постекоглу ответил на вопрос о нестабильных результатах после поражения от «Борнмута» (0:1).

«У нас просто нет понимания некоторых вещей. Начиная игру хорошо, нельзя давать сопернику переломить ситуацию. В обороне мы зачастую играем хорошо, но непозволительно давать такому сопернику как «Борнмут» шансов, именно это мы и сделали. После пропущенного гола приходится работать вдвойне усерднее, чтобы создавать моменты, а значит соперник получает больше пространства, потому что нам приходится открываться. Это делает игру неконтролируемой», – цитирует Постекоглу пресс-служба «Тоттенхэма».