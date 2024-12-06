Постекоглу ответил на вопрос о травме Дэвиса

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу ответил на вопрос о травме защитника Бена Дэвиса.

«Похоже, что он получил травму подколенного сухожилия. Дэвис и Дрэгушин играют каждый матч без замен, это единственная позиция, которую мы не можем ротировать. Очевидно, что Бен пропустит некоторое время, нас остаётся только ждать и надеяться, что это займет не так много времени. Это всё следствие той глубины состава, которую мы имеем», – цитирует Постекоглу пресс-служба «Тоттенхэма».

Напомним, что Дэвис получил повреждение во вчерашнем матче против «Борнмута» (0:1) и был заменён в середине второго тайма.