«Тоттенхэм» предложил 20 млн евро за полузащитника «Брайтона»

Полузащитник «Брайтона» Факундо Буонанотте может сменить клубную прописку.

Как сообщает Fichajes, в услугах аргентинского футболиста заинтересован «Тоттенхэм», который уже предложил «Брайтону» 20 миллионов евро. Руководство «чаек» не рассчитывает расставаться с Буонанотте менее чем за 30 миллионов.

19-летний аргентинец проводит сезон в «Лестере» на правах аренды. В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Факундо сыграл 14 матчей, забил четыре гола и отдал две голевые передачи. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 18 миллионов евро, а его контракт с «Брайтоном» рассчитан до 30 июня 2028 года.