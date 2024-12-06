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За счёт чего Мареска направил «Челси» на нужную тропу

06 Декабря 2024 • 12:06 Комментировать (1)

Казалось, что в «Челси» и дальше будет продолжаться хаотичность, но неожиданно для всех Энцо Мареска стал наводить в команде порядок, которого не было давно, и «пенсионеры» заслуженно идут в зоне топ-4. Причём выглядит это совершенно справедливо. Разберёмся, благодаря чему «аристократам» удалось нащупать тот футбол, которых от них требовали болельщики «Челси».

Дисциплина

Каждую букву данного слова нужно сделать большой. Это то, чего команде так не хватало. Мареске нужно было навести порядок, что и было сделано. Где-то пришлось резать по живому и сделать так, чтобы Рахим Стерлинг и Бен Чилуэлл вообще не выходили. Тот же Энцо Фернандес глубоко осел в запасе. В такой ситуации нужно было действовать жёстко, иначе к порядку никак не прийти.

Разделение игроков на турниры

Это то решение, которое даёт свои плоды. У команды большая группа игроков, что кажется минусом. Задача тренера, чтобы данный минус превратился в плюс. Один состав играет в АПЛ, а второй в Лиге конференций. От этого разделения выигрывают все. В команде есть сыгранность. Сама собой исчезает проблема игры на два фронта. В команде зарождается здоровая конкуренция. Те игроки, которые задействованы в Лиге конференций, будут выкладываться, чтобы выходить в более статусных матчах английского чемпионата. Так решается ещё одна проблема: отношение к Лиге конференций не будет спустя рукава, так как этот турнир будет для игроков трамплином на матчи против условного «Арсенала». Также замотивированы будут игроки, которые участвуют в чемпионате, зная, что в команде есть здоровая конкуренция. Не забываем, что при таком подходе команда всегда будет свежей.

Прагматичность Марески

Главный тренер «Челси» играет не только от себя, но и от соперника. Примеров тому масса, но мы приведём несколько. Многие помнят, как тренерский штаб «Челси» в матче против «МС» бил по опорной зоне, зная, что не будет Родри. От этого у команды Гвардиолы были большие проблемы. Второй пример – игра против «Брайтона». Главная проблема против таких команд – вскрыть эшелонированную оборону. «Пенсионерам» удалось добыть яркую победу 4:2 за счёт разрезающих передач и смену движения. И мы можем наблюдать, что «аристократы» могут одинаково успешно подстраиваться как под топов, так и против команд, которые ниже по классу. Радует, что среди «пенсионеров» нет такого залихватского настроения из разряда «а мы играем в свою игру». Тренерский штаб «аристократов» шлёт нам месседж, что правильный настрой и тщательный разбор будет к любому сопернику, вне зависимости от его статуса.

Качественная игра против прямых конкурентов

Это то, чего не было ранее. Визитной карточкой «Челси» последних лет были не только поражения от топов, но и разгромы. В этом сезоне мы можем наблюдать, что ситуация меняется. Подопечные Марески сыграли в боевую ничью в лондонском дерби с «Арсеналом» 1:1. Такой же исход был зафиксирован в игре против «МЮ». Нашлось место и победам – виктория 2:1 над «Ньюкаслом» не даст соврать. Однако были и поражения. «Аристократы» уступили «Ливерпулю» 1:2 в боевом поединке. Футбол был равным. По владению мячом и количеству ударов «Челси» даже превзошёл соперника, однако по ожидаемым голам преимущество было уже на стороне «красных»: 1,63 против 0,93. Плюс «Челси» проиграл докризисному «МС» 0:2, но и здесь можно найти объективные для «аристократов» причины: это было начало сезона, и процесс налаживания дисциплины был ещё только запущен.

Да, у команды есть свои проблемы, но сегодня об этом вообще не хочется упоминать. Как говорится, Москва не сразу строилась. Нам остаётся порадоваться, что мы не потеряли топовую команду английского футбола.

Пять игроков «Челси», которые добились наибольшего роста под руководством Энцо Марески

Антон Карасевич

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Челси АПЛ Энцо Мареска ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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CELTIC FROST
06 Декабря 2024 в 12:22
Хороший материал. Но хотелось бы определиться - "пенсионеры" или "аристократы"?)
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