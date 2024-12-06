Хвича - шестой, Рафинья - пятый: Назван лучший левый вингер мира

Аналитики портала FourFourTwo составили рейтинг лучших левых вингеров в мировом футболе. Первое место в опубликованном списке занял представитель мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

На второй позиции оказался испанец Нико Уильямс, выступающий в Ла Лиге за клуб «Атлетик» Бильбао. Топ-3 замкнул португальский вингер Рафаэл Леау, права на которого принадлежат «Милану».

В десятку лучших левых вингеров мирового футбола также были включены: Луис Диас («Ливерпуль»), Рафинья («Барселона»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Сон Хынмин («Тоттенхэм»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Энтони Гордона («Ньюкасл»), Брэдли Баркола («ПСЖ»).