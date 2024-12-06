Мадуэке ответил на критику Марески

Вингер «Челси» Нони Мадуэке прокомментировал критику со стороны главного тренера Энцо Марески.

«Мареска честный и справедливый. Это человек, который не боится говорить правду, ему можно доверять. Именно это вы и ждёте от тренера в таком топ-клубе как «Челси», – приводит слова Мадуэке Фабрицио Романо.

22-летний полузащитник сыграл 16 матчей за «Челси» во всех турнирах нынешнего сезона, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Контракт Мадуэке с клубом из Лондона рассчитан до 30 июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон, а его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.