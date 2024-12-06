«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может перебраться в Английскую премьер-лигу.

Как сообщает Fichajes, интерес к голландцу проявляет «Тоттенхэм», который рассчитывает укрепить полузащиту. Отмечается, что каталонца готовы расстаться с де Йонгом за 20 миллионов евро. Переговоры между клубами должны начаться уже в ближайшее время.

27-летний де Йонг принял участие в 11 матчах «Барселоны» в нынешнем сезоне, забил один гол и отметился одной результативной передачей. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 60 миллионов евро, а его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.