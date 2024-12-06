Новый клуб АПЛ хочет подписать украинца Судакова

Украинский полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков попал в сферу интересов нового клуба. Как стало известно TBR Sports, заполучить игрока в свои ряды хотел бы лондонский «Вест Хэм».

«Шахтёр» уже обозначил, что продаст Судакова только в том случае, если за него предложат 60 миллионов евро. «Молотобойцы» пока не решили, готовы ли заплатить за хавбека такие деньги.

Ранее в прессе также сообщалось об интересе к Георгию со стороны «Арсенала», «Челси» и «Наполи».

В текущем сезоне Судаков поучаствовал в 21 поединке «Шахтёра», записав на свой счет девять забитых мячей и три голевые передачи.