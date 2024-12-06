Ван дер Ваарт назвал лучшего нидерландского игрока в истории АПЛ

Бывший нидерландский полузащитник Рафаэль ван дер Ваарт рассказал, кого считает лучшим среди своих соотечественников, выступавших в Англии.

Экс-футболист «Тоттенхэма» выделил легенду «Арсенала» Денниса Бергкампа, представлявшего цвета «канониров» с 1995 по 2006 год.

«Бергкамп – лучший нидерландский игрок из всех, что когда-либо выступали в Премьер-лиге. Я никогда не видел такого приёма мяча, как у него. Проблема Бергкампа в том, что он слишком скучный. Он не разговаривает, никакого пива. Мы даже не знаем, жив ли он сейчас», – цитирует TheEuropeanLad ван дер Ваарта, завершившего карьеру в 2018 году.