Мареска: «Палмер и Фелиш видят то, что не видят другие»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о таланте Коула Палмера и Жоау Фелиша.

Отвечая на вопрос о выборе состава на следующий матч, рулевой «синих» отметил важность английского полузащитника и португальского форварда.

«Палмер и Фелиш способны видеть то, что не видят другие. Но это не значит, что остальные игроки не слишком хороши», – поведал итальянский наставник в интервью.

В воскресенье «Челси» проведёт гостевой матч против «Тоттенхэма». Поединок 15-го тура Премьер-лиги стартует в 19:30 по московскому времени.

На текущий момент команда Марески занимает второе место в турнирной таблице с 28 набранными очками. Отставание от «Ливерпуля» составляет семь баллов.