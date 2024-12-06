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Мареска: «Палмер и Фелиш видят то, что не видят другие»

06 Декабря 2024 • 07:49 Комментировать (1)
Тоттенхэм
...
Челси
1 3.05 X 3.90 2 2.12
08.12 19:30

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о таланте Коула Палмера и Жоау Фелиша.

Отвечая на вопрос о выборе состава на следующий матч, рулевой «синих» отметил важность английского полузащитника и португальского форварда.

«Палмер и Фелиш способны видеть то, что не видят другие. Но это не значит, что остальные игроки не слишком хороши», – поведал итальянский наставник в интервью.

В воскресенье «Челси» проведёт гостевой матч против «Тоттенхэма». Поединок 15-го тура Премьер-лиги стартует в 19:30 по московскому времени.

На текущий момент команда Марески занимает второе место в турнирной таблице с 28 набранными очками. Отставание от «Ливерпуля» составляет семь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Энцо Мареска Жоау Фелиш Коул Палмер ещё теги

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ТОТТЕНХЭМ ЧЕЛСИ
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Комментарии (1) Все комментарии
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Отец Иппатий
06 Декабря 2024 в 07:56
Если они охотники за приведениями, то кто третий?? :)
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