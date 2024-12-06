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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салах – третий иностранный игрок, достигший отметки в 170 голов в АПЛ

06 Декабря 2024 • 07:31 Комментировать (1)
Эвертон
...
Ливерпуль
1 7.00 X 4.60 2 1.45
07.12 15:30

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах – третий в списке лучших бомбардиров в истории Английской премьер-лиги среди иностранных игроков.

Египетский футболист достиг показателя в 170 голов в недавнем матче против «Ньюкасла» (3:3), оформив дубль. Прежде до этой отметки удалось добраться только двум неанглийским игрокам – аргентинцу Серхио Агуэро (184) и французу Тьерри Анри (175). Таким образом, чтобы побить рекорд АПЛ, звезде «Ливерпуля» осталось отличиться 15 раз – не исключено, что это случится уже в текущем сезоне.

Мохамед Салах возглавляет гонку бомбардиров нынешнего розыгрыша чемпионата Англии по прошествии 14 туров с 13 забитыми мячами, опережая Эрлинга Холанна из «Манчестер Сити» (12).

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Серхио Агуэро АПЛ Тьерри Анри Мохамед Салах ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Отец Иппатий
06 Декабря 2024 в 07:57
У Агуэро были отличные "подносчики снарядов", а вот Анри забивал не только с помощью коллег по бизнесу.
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