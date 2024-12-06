Салах – третий иностранный игрок, достигший отметки в 170 голов в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах – третий в списке лучших бомбардиров в истории Английской премьер-лиги среди иностранных игроков.

Египетский футболист достиг показателя в 170 голов в недавнем матче против «Ньюкасла» (3:3), оформив дубль. Прежде до этой отметки удалось добраться только двум неанглийским игрокам – аргентинцу Серхио Агуэро (184) и французу Тьерри Анри (175). Таким образом, чтобы побить рекорд АПЛ, звезде «Ливерпуля» осталось отличиться 15 раз – не исключено, что это случится уже в текущем сезоне.

Мохамед Салах возглавляет гонку бомбардиров нынешнего розыгрыша чемпионата Англии по прошествии 14 туров с 13 забитыми мячами, опережая Эрлинга Холанна из «Манчестер Сити» (12).