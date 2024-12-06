Центральный защитник Лени Йоро недавно дебютировал за «Манчестер Юнайтед».

Француз был приобретён у «Лилля» в июле, однако почти сразу травмировался, не успев сыграть ни одного официального матча за «красных дьяволов». Дебют 19-летнего футболиста состоялся только 4 декабря – он вышел на замену на 59-й минуте проигранного поединка Премьер-лиги против «Арсенала» (0:2).

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, несмотря на возникшие проблемы, в «Манчестер Юнайтед» считают подписание Йоро идеальным. В ближайшие недели главный тренер Рубен Аморим будет постепенно подводить юного центрбека к стартовому составу, чтобы не рисковать его здоровьем.