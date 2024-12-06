«Челси» лидирует в АПЛ по забитым голам

Лондонский «Челси» – самая результативная команда Английской премьер-лиги на данный момент.

«Синие» забили 31 гол после 14 туров нынешнего розыгрыша чемпионата – лучший показатель в турнире. Коллектив Энцо Марески опережает по количеству забитых мячей лидирующий в таблице «Ливерпуль» (29), третий результат у «Арсенала» и «Тоттенхэма» – по 28 точных ударов.

«Челси» занимает вторую строчку в Премьер-лиге с 28 набранными очками, отставая от «Ливерпуля» на семь баллов.

В последнем матче «Челси» разгромил на выезде «Саутгемптон» (5:1). В воскресенье команде предстоит снова сыграть в гостях – на этот раз с «Тоттенхэмом».