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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» лидирует в АПЛ по забитым голам

06 Декабря 2024 • 06:49 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
1 3.05 X 3.90 2 2.12
08.12 19:30

Лондонский «Челси» – самая результативная команда Английской премьер-лиги на данный момент.

«Синие» забили 31 гол после 14 туров нынешнего розыгрыша чемпионата – лучший показатель в турнире. Коллектив Энцо Марески опережает по количеству забитых мячей лидирующий в таблице «Ливерпуль» (29), третий результат у «Арсенала» и «Тоттенхэма» – по 28 точных ударов.

«Челси» занимает вторую строчку в Премьер-лиге с 28 набранными очками, отставая от «Ливерпуля» на семь баллов.

В последнем матче «Челси» разгромил на выезде «Саутгемптон» (5:1). В воскресенье команде предстоит снова сыграть в гостях – на этот раз с «Тоттенхэмом».

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