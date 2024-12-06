Постекоглу ответил, что ему сказали недовольные болельщики «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о недовольстве болельщиков клуба.

После завершения проигранного матча против «Борнмута» (0:1) наставник подошёл к трибуне с фанатами «шпор», которые явно были не в восторге. Люди, посетившие выездную встречу с «вишнями», не скрывали недовольства и в грубой форме отправляли австралийского рулевого прочь.

«Полагаю, я не могу говорить об этом здесь, приятель, – отвечает Постекоглу на просьбу поделиться словами болельщиков. – У меня нет с этим проблем. Мне не понравилось сказанное, потому что я человек, но с этим нужно смириться. Я достаточно долго работаю в этой сфере, чтобы понимать, что такое происходит, когда дела складываются неудачно», – передаёт The Athletic комментарии Постекоглу.