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«Реал» включился в борьбу за звезду «Ливерпуля»

06 Декабря 2024 • 06:08 Комментировать
Эвертон
...
Ливерпуль
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07.12 15:30

Мадридский «Реал» пополнил список претендентов на форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Руководству «красных» пока не удалось договориться с египетским футболистом о продлении контракта. Действующее соглашение 32-летнего игрока истекает в середине 2025 года. Сам Салах, высказываясь о будущем, неоднократно давал понять, что текущий сезон вполне может стать для него последним в «Ливерпуле».

Как информирует Madrid Universal со ссылкой на Fichajes, «Реал» всерьёз рассматривает возможность подписания Салаха летом 2025 года. «Сливочные» попробуют переманить нападающего в свои ряды, если тот так и не достигнет договорённости с «Ливерпулем».

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