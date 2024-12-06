«Реал» включился в борьбу за звезду «Ливерпуля»

Мадридский «Реал» пополнил список претендентов на форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Руководству «красных» пока не удалось договориться с египетским футболистом о продлении контракта. Действующее соглашение 32-летнего игрока истекает в середине 2025 года. Сам Салах, высказываясь о будущем, неоднократно давал понять, что текущий сезон вполне может стать для него последним в «Ливерпуле».

Как информирует Madrid Universal со ссылкой на Fichajes, «Реал» всерьёз рассматривает возможность подписания Салаха летом 2025 года. «Сливочные» попробуют переманить нападающего в свои ряды, если тот так и не достигнет договорённости с «Ливерпулем».